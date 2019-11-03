المدينة المنورة 06 ربيع الأول 1441هـ الموافق 03 نوفمبر 2019م واستفقد مدير الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة اللواء عبدالرحمن بن عبدالحميد الحربي اليوم إدارة الدفاع المدني بمحافظة العيص ومركز الدفاع المدني بسليلة جهينة ومشاريع مراكز تابعة ماتزال تحت الإنشاء، وتشرف عليها وزارة الداخلية بإدارات الدفاع المدني بمحافظات ينبع والعيص وبدر.واجتمع اللواء الحربي خلال الجولة مع المقاولين القائمين على تنفيذ هذه المشروعات، حاثاً إياهم على سرعة الإنجاز، وموجهًا مديري الإدارات المعنية بتقديم العون والمساعدة في سبيل تذليل العقبات، والتنسيق مع الإدارات الخدمية لتحقيق ذلك.// انتهى //22:29ت م0234