نجران 06 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 03 نوفمبر 2019 م واسينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمركز المشعلية، بالتعاون مع فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة غداً، درساً علمياً بعنوان "شرح الدروس المهمة لعامة الأمة"، وذلك بعد صلاة المغرب، بمسجد بلال بن رباح بالمشعلية.ويأتي الدرس الذي يقدمه أحمد مبارك الهمامي، ضمن مناشط وبرامج المكتب الدعوية خلال هذا العام.// انتهى //22:38ت م0235