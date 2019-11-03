العيدابي 06 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 03 نوفمبر 2019 م واسنفذت جمعية رعاية مرضى الدم بمنطقة جازان بالتعاون مع المديرية العامة للشئوون الصحية بالمنطقة اليوم، مشروع "العيادات المتخصصة لأمراض الدم الوراثية"، وذلك بمستشفى العيدابي العام.وشارك في تنفيذ المشروع نخبة من الأطباء الأستشاريين المتخصصين في أمراض الدم الوراثية ، ألى جانب فريق طبي وأداري يتكون من "٢٣" متطوع من منسوبي مستشفى العيدابي قاموا بتقديم العديد من الاستشارات والفحوصات الطبية للمرضى.وتضمن المشروع إجراء الفحوصات اللازمة لـ "44" مريضاً أحيلت منها حالتين إلى مستشفى الأمير محمد بن ناصر، فيما قدمت 10 وصفات طبية مجانية، في حين قدم فريق "أتينا لأجلكم" التطوعي التابع للجمعية 80 هدية للمرضى والمنومين بالمستشفى.// انتهى //22:40ت م0236