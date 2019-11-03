الرياض 06 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 03 نوفمبر 2019 م واستعقد اللجنة المنظمة لأمسيات "موسم الرياض" الشعرية اليوم في فندق نارسيس بالرياض مؤتمراً صحفياً لضيوف الأمسية الشعرية الرابعة المزمع إقامتها على مسرح أبو بكر سالم في منطقة البوليفارد بالرياض .وينتظر أن يتحدث الشاعر شريان الذبياني عن مفاجآته من الجديد من قصائدة التي ينوي أن يقدمها خلال الأمسية، وبعض القصائد الأخرى التي عرفه جمهوره وأحبوها له، إلى جانب مشاريعه وخططه التي يتطلع إلى تنفيذها خلالالفترة القادمة، في حين سيلفت النظر إلى شعوره ومدى فخره بدعوته للمشاركة في موسم الرياض، بوصفه حدث ثقافي ترفيهي، أعاد للرياض العاصمة الحبيبة رونقها الذي طالما تميزت به نهاية الثمانينات الميلادية وبداية التسعينيات، لتجدد تأكيدها أنها العاصمة الأجمل على الإطلاق.من جانبه سيركز ضيف الأمسي الثاني المنشد حسين آل لبيد على أبرز القاصائد التي ينوي التغني بها وإنشادها علة المسرح الذي يحمل اسم غالي على الساحة الفنية والثقافية الوطنية، مؤكداً أن هذا الحاضرين بهذا المسرحيستحقون المتعة والجمال الذي ينتظرونه، وهو ما يتطلع إلى تقديمه برفقة الشاعر الذيبياني.من جهته أشار عبدالله حمير القحطاني إلى أن اختيار الشاعر النجم شريان الديحاني والمنشد المتالق حسين آل لبيد جاء استناداً على ماحققاه في الأونةالأخيرة من جماهيرية كبيرة في حضورهما سواء في المحافل الثقافية والأدبية، أو عبر منصات الإعلام الجديد،واتمنى لهما التوفيق في ليلة من ليال الشعر والانشاد المميزة على أهم مسارح موسم الرياض وهو تحدي كبير أرى أنهما بحجمه .وسيتطرق المتحدث الإعلامي باسم اللجنة التنظيمية ورئيس المركز الإعلامي لأمسيات موسم الرياض الشعرية خلال إدارته للمؤتمر إلى عددٍ من المحاور، تبرز فيما بينها الجهود المبذولة من اللجنة المنظمة لهذه الأمسياتلجلب واستضافة شعراء ومنشدين سجلوا حضوراً لافتاً على الساحة الشعرية مؤخراً على مستوىالوطن أو الخليج، وأبرز المعايير التي من خلالها جرت عملية اختيار الأسماء الشعرية التي ستحي هذه الأمسيات، مؤكداً أن اللجنة راعت أن تواكب هذه الأمسيات حجم العمل والجهد الذي أولتهالهيئة العامة للترفيه لموسم الرياض خصوصاً، ومواسم السعودية بصفة عامة، بقيادة معالي المستشار بالديوان الملكي رئيس الهيئة الأستاذ تركي آل الشيخ، متمنياً أن يوفقوا في تحقيق تطلعات جمهور الأمسيات الشعرية وزوار موسم الرياض بعون الله.// انتهى //--دمتم بودمحبكم / عبد الله الشمرانيمحرر التقارير بوكالة الأنباء السعودية22:41ت م0237