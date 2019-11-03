الرياض 06 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 03 نوفمبر 2019 م واستتواصل غداً مواجهات دور الـ 64 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم بثلاث مواجهات .ويستضيف فريق الأنصار نظيره البكيرية على ملعب نادي الأنصار في المدينة المنورة ، ويحل فريق الثقبة ضيفاً على الجبلين على أستاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي ، فيما يواجه فريق عكاظ نظيره الفيحاء على أستاد مدينة الملك فهد الرياضية بالحوية .وكانت قد انطلقت اليوم مباريات دور الـ 64 بمواجهتين الأولى جمعت جدة وحطين وانتهت لصالح فريق جدة بنتيجة 2-1، فيما تغلب في الثانية الهلال على نظيره عرعر بنتيجة 4-1 .// انتهى //23:01ت م0238