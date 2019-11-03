رياضي / غداً 3 مواجهات في دور الـ 64 من كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم
الأحد 1441/3/6 هـ الموافق 2019/11/03 م واس
الرياض 06 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 03 نوفمبر 2019 م واس
تتواصل غداً مواجهات دور الـ 64 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم بثلاث مواجهات .
ويستضيف فريق الأنصار نظيره البكيرية على ملعب نادي الأنصار في المدينة المنورة ، ويحل فريق الثقبة ضيفاً على الجبلين على أستاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي ، فيما يواجه فريق عكاظ نظيره الفيحاء على أستاد مدينة الملك فهد الرياضية بالحوية .
وكانت قد انطلقت اليوم مباريات دور الـ 64 بمواجهتين الأولى جمعت جدة وحطين وانتهت لصالح فريق جدة بنتيجة 2-1، فيما تغلب في الثانية الهلال على نظيره عرعر بنتيجة 4-1 .
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