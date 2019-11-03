لندن 06 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 03 نوفمبر 2019 م واسواصل فريق توتنهام نتائج غير مقنعة في بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بعدما عجز عن تحقيق الفوز للمباراة الرابعة على التوالي، عقب تعادله مع مضيفه إيفرتون بهدف لكل منهما اليوم في المرحلة الـ11 للمسابقة.ورفع توتنهام رصيده إلى 13 نقطة في المركز الحادي عشر، في حين ارتفع رصيد إيفرتون إلى 11 نقطة في المركز السابع عشر .// انتهى //23:04ت م0239