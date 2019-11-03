نيويورك 06 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 03 نوفمبر 2019 م واستوج الكيني جيفري كامورور ببطولة ماراثون نيويورك للرجال للمرة الثانية اليوم، في حين فازت مواطنته جويسيلين جيبكوسيجي بمنافسات السيدات، في أول ظهور لها بالسباق الذي جرى على مسافة 591ر42 كم.وتخطى كامورور مواطنه ألبيرت كورير في المراحل الأخيرة من السباق، ليعبر خط النهاية بزمن بلغ ساعتين وثماني دقائق و13 ثانية ، وحل كورير في المركز الثاني، متأخراً عن كامورو بفارق 23 ثانية، في حين احتل الإثيوبي جيرما بيكيلي جيبري المركز الثالث، بفارق ثانيتين خلف كامورو.// انتهى //23:05ت م0240