الداير بني مالك 06 ربيع الأول 1441هـ الموافق 03 نوفمبر 2019م واسدشن محافظ الداير بني مالك رئيس لجنة التنمية السياحية بالمحافظة نايف بن ناصر بن لبدة مساء اليوم فعاليات مهرجان الداير للتسوق والترفيه ، بحضور مديري الإدارات بالمحافظة ، وذلك بساحة الاحتفالات بحي عرقين بالمحافظة.وتجول بن لبدة والحضور بداخل خيمة التسوق ، مستمعًا إلى عرض عن برامج المهرجان الذي يستمر لمدة 45 يومًا، ويتضمن عددًا من الفعاليات المتنوعة والمحلات والمطاعم والألعاب ومسرحًا للطفل وحديقة للحيوانات وركنًا خاصًا للأسر المنتجة.وأكد محافظ الداير في ختام حفل التدشين أهمية مهرجان التسوق والترفيه في دعم السياحة في المحافظة التي تمتاز بطابع سياحي يجتمع فيها جمال الطبيعة وتنوع التضاريس، مشيرًا إلى الحرص الدائم على مواكبة تلك المقومات بتقديم خدمات ترضي الزائر وفعاليات متنوعة تعزز من عامل الجذب للمحافظة.// انتهى //23:40ت م0243