عدن 06 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 03 نوفمبر 2019 م واسأشاد نائب رئيس الوزراء اليمني وزير الداخلية أحمد الميسري بالجهود التي تقوم بها المملكة العربية السعودية لتوحيد صفوف اليمنيين في مواجهة مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن الميسري قال خلال اجتماع حكومي بمحافظة مأرب: " إن حكومة بلاده داعية سلام ومع السلام ومع الخطوات التي ترتب لها المملكة من أجل السلام ونحن معها".وأعرب وزير الداخلية اليمني عن تقديره للجهود والدعم الذي تقدمه المملكة لحكومة بلاده وشعبها في مختلف المجالات السياسية والعسكرية والأمنية والتنموية والإنسانية.// انتهى //23:53ت م0244