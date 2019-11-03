القاهرة 06 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 03 نوفمبر 2019 م واستأهل فريق بيراميدز المصري إلى دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، بعد فوزه على ضيفه يانج أفريكانز التنزاني بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، على ملعب "الدفاع الجوي" بالقاهرة، في إياب دور الـ 32 "الثاني" للمسابقة القارية.وكان بيراميدز قد فاز في لقاء الذهاب الذي أقيم في تنزانيا بنتيجة 2-1، ليتأهل إلى دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية لأول مرة في تاريخه بنتيجة 5-1، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.// انتهى //23:55ت م0245