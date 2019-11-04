ظهران الجنوب 06 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 03 نوفمبر 2019 م واسيدشن محافظ ظهران الجنوب محمد بن فلاح القرقاح غداً، معرض التوعية بأضرار المخدرات، الذي تنظمه الكلية التقنية للبنين بالمحافظة بالشراكة مع اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات بمنطقة عسير تحت شعار "لتكن لديك إرادة"، وذلك بمقر الكلية بحي البوادي ويستمر ثلاثة أيام .وأوضح عميد الكلية المهندس معيض مسفر ال شائع أن المعرض التوعوي المصاحب لفعاليات البرنامج يحتوي على عيادة الإقلاع عن التدخين، وأركان خاصة بالشؤون الصحية و مجموعة أصدقاء تعزيز الصحة النفسية " قادر" وإدارة مكافحة المخدرات.وأكد ال شائع أهمية البرامج التوعوية والتثقيفية ودورها في رفع مستوى الوعي لدى المجتمع بمختلف شرائحه للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات.// انتهى //00:00ت م0246