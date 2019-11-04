القاهرة 06 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 03 نوفمبر 2019 م واستغلب فريق الاتحاد السكندري على ضيفه المحرق البحريني بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما اليوم على أستاد الإسكندرية في ذهاب دور الـ16 بكأس محمد السادس للأندية "البطولة العربية".ومن المنتظر أن يقام لقاء العودة بين الفريقين يوم 26 نوفمبر الجاري في أستاد الشيخ علي بن محمد آل خليفة بالبحرين.// انتهى //00:06ت م0248