الرياض 06 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 03 نوفمبر 2019 م واس‏توج لاعب المنتخب السعودي للجوجيتسو مساعد الطريف بالميدالية الذهبية في وزن 69KG “حزام بنفسيجي” في بطولة غراند سلام ابوظبي المقامة في البرازيل.وجاء تحقيق الطريف للإنجاز بعد فوزه على اللاعب الأرجنتيني ليوناردو، في النهائي بالنقاط بنتيجة 0/2.وبهذه الميدالية صعدت السعودية في الترتيب العام للبطولة إلى المركز الرابع من بين ٢٩ دولة شاركت على مستوى العالم.الجدير بالذكر أن المنتخب السعودي للجوجيتسو سيقيم معسكر اعدادي في البرازيل بعد نهاية مشاركته يستمر لمدة أسبوعين ومن ثم المغادرة إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبي لخوض لقاءات بطولة العالم التي تقام خلال الفترة من ١٦-٢٤ نوفمبر الحالي.// انتهى //00:49ت م0251