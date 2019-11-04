الرياض 06 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 03 نوفمبر 2019 م واسخيم التعادل الإيجابي بهدف لمثله على المباراة التي جمعت بين أولمبيك آسفي المغربي والترجي التونسي، بينما حقق الاتحاد الاسكندري المصري فوزاً بهدفين دون رد على ضيفه المحرق البحريني في ذهاب دور الـ16 لكأس محمد السادس للأندية الأبطال.ففي المغرب، تقدم الترجي بهدف حمل توقيع اللاعب حمد الهوني في الدقيقة 32، وأدرك أصحاب الأرض التعادل بواسطة محمد مرابط في الدقيقة 84.ويلتقي الفريقان إياباً على الملعب الأولمبي بمدينة رادس التونسية معقل نادي الترجي، يوم 23 نوفمبر المقبل.وفي مدينة الإسكندرية المصرية حقق الاتحاد الفوز بهدفين دون رد على المحرق البحريني حملا توقيع كل من أحمد رفعت في الدقيقة 46 وخالد قمر في الدقيقة 65 من عمر اللقاء.وتقام مباراة العودة على ملعب نادي المحرق يوم 26 نوفمبر المقبل، لحسم هوية المتأهل إلى ربع النهائي.// انتهى //00:50ت م0252