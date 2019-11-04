المدينة المنورة 06 ربيع أول 1441 هـ الموافق 03 نوفمبر 2019 م واسنظمت لجنة التنمية النسائية بالمدينة المنورة وبالتعاون مع فريق إعمار التطوعي وبالشراكة مع مستودع المدينة المنورة الخيري ضمن مبادرة صانعات المجد اليوم لقاء بعنوان تجاوز الأزمات والتغلب على الصعوبات قدمته المدربة سناء شاذلي في قاعة الإكليل التابعة للمستودع الخيري.وأوضحت مديرة القسم النسائي للجنة التنمية فاطمة الصيعري أن اللقاء استهدف الأمهات وربات البيوت والشابات للتغلب على الصعوبات التي تواجههن في الحياة، وأي أزمة تمر بها في الحياة هناك طرق معينة وخطوات وضحت في اللقاء.//انتهى//00:51ت م0254