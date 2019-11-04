سانت إتيان 06 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 03 نوفمبر 2019 م واسحقق فريق سانت إتيان على أرضه فوزًا على ضيفه فريق موناكو بهدفٍ دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب جوفروي جيشار ضمن الجولة الـ12 من الدوري الفرنسي الممتاز لكرة القدم.وبهذه النتيجة، رفع سانت إتيان رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثامن، بفارق ثلاث نقاط عن موناكو الذي يحل متأخرًا في المركز الخامس عشر.// انتهى //01:30ت م0257