الرياض 07 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 04 نوفمبر 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:خادم الحرمين يتسلم رسالة من رئيس الوزراء الماليزي.القيادة تهنئ رئيس موزمبيق بانتخابه لفترة رئاسية جديدة.بموافقة الملك.. مؤتمر «منهج السلف الصالح» يعقد مطلع العام المقبل.ولي العهد يفي بوعده بإطلاق أكبر اكتتاب في تاريخ العالم.الفيصل يستقبل القنصل الإندونيسي العام.فيصل بن بندر يلتقي سفير جورجيا وأمين مراكز الوثائق الخليجية.فيصل بن مشعل يؤكد أهمية خدمة المشروعات التنموية بالقصيم.وزير الصحة يرعى المؤتمر الدولي الثالث للإدارة الصحية.أكثر من خمسة ملايين زائر لموسم الرياض خلال أسبوعين.اتفاق الرياض.. طوق نجاة اليمن.المملكة تدين هجوماً إرهابياً استهدف موقعًا عسكريًا في مالي.الدعم السعودي للسودان.. تقوية الحاضر وازدهار المستقبل.الرئيس اللبناني يدعو لوحدة تحقق الإصلاحات.الجيش السوداني: قواتنا تنتشر في كل جبهات اليمن.. وتقارير الحوثيين مفبركة.أنقرة تحمل الأكراد مسؤولية تفجير تل أبيض.// يتبع //07:24ت م0003