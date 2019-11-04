وقالت صحيفة "عكاظ " في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( أرامكو.. صناعة المستقبل):مع إعلان الملامح الأولى للاكتتاب في شركة أرامكو، تكون هذه الشركة العملاقة التي تمثل ثقلاً كبيراً في موازين صناعة الطاقة في العالم قد دخلت مرحلة جديدة في تاريخها المزدهر والزاهر دائماً.وأعتبرت أن أرامكو ليست شركة مثل باقي الشركات التي تواجه المنافسة السهلة، بل شركة تملك مخزوناً هائلاً واستثمارات متعددة وتحتل مكانة استثنائية في مجال الطاقة في كل مراحل إنتاجها؛ لذلك فإن الاكتتاب والاستثمار فيها استثمار في المستقبل وللمستقبل.ورأت أن سوق الطاقة في العالم هي السوق الأساس التي تعتمد عليه كل مناحي الحياة وكل مظاهر الاستثمار الأخرى من صناعة وتجارة وزراعة وعلوم وطب ومواصلات وترفيه، ودونها لا شيء تقريبا يمكن أن يكون فعالاً، ومن هنا فإن خصوصية تظهر للعيان بشكل واضح وجلي وغير قابل للجدل والتشكيك.وبينت انه عندما تفتح أرامكو مجالها للاكتتاب والاستثمار فإنها تؤكد أولاً شفافية العمليات التشغيلية لها وكفاءتها، كما أنها تتيح فرصة كبيرة لرأس المال للاستثمار بأحسن الفرص وفِي أهم الأسواق وتحت أفضل الأجواء الاقتصادية.وأشارت الى أن اكتتاب أرامكو ليس حالة اقتصادية فحسب، بل محطة تاريخية في مسيرة صناعة الطاقة للمملكة وللعالم، وسيكتب التاريخ بحروف من ذهب كيف كان وضع إنتاج الطاقة قبل وبعد اكتتابها.// انتهى //07:28ت م0006