طرابلس 07 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 04 نوفمبر 2019 م واسركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم، على لقاء رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فائز السراج، مع السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، في لندن لمناقشة تطورات الأوضاع الليبية، والجهود المبذولة لإنهاء النزاع في طرابلس والذي دخل شهره السابع، وأكد خلاله السفير على دعم الولايات المتحدة لسيادة ليبيا وسلامة أراضيها.وأشارت الصحف إلى لقاء رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، مع قائد عام الجيش المشير خليفة حفتر، الذي تم خلاله آخر التطورات السياسية والعسكرية على الصعيدين المحلي والدولي، كما تم بحث المساعي الدولية من أجل عقد مؤتمر برلين بداية الشهر القادم .وواصلت الصحف اهتمامها بالأوضاع العسكرية في البلاد ، مشيرة إلى تصاعد حدة الإشتباكات بين قوات الجيش وقوات الوفاق في محور صلاح الدين استخدمت فيها كافة الأسلحة الثقيلة ، موضحة سقوط قتلى وجرحى من كلا الطرفين.ونوهت إلى لقاء محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق عمر الكبير، عدداً من المسؤولين الأمريكيين، أثناء زيارته إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث ناقش سبل التعاون لتعزيز الاقتصاد الليبي، كما جرى استعراض ومناقشة الآفاق المستقبلية والتنمية والدولية .// انتهى //08:21ت م0007