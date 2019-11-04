الباحة 07 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 04 نوفمبر 2019 م واسنبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من سحب رعدية تصحب برياح نشطة سطحية وتدني في مدى الرؤية على منطقة الباحة, تشمل مدينة الباحة, ومحافظات المخواة، المندق، بلجرشي والأجزاء المجاورة لها، وتستمر الحالة حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم.من جهتها جددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة تنبيهاتها للجميع إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.// انتهى //08:29ت م0008