السيح 07 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 04 نوفمبر 2019 م واستقيم جمعية البر بمدينة السيح في محافظة الخرج غداً، دورة تدريبية بعنوان "مهارات الاتصال والحوار"، وذلك في مقر الجمعية الرئيس بحي النزهة شرقي السيح.وتهدف الدورة إلى إكساب المشاركين مهارات الاتصال والحوار الفعال، وتتناول عدة محاور منها الاتصال المؤثر أنواعه وأهدافه وعناصره، وأشكال وعوامل نجاح الاتصال والحوار، ومهارات الإنصات والتحدث بكفاءة وفعالية، وكيف تستكشف أنماط المتحدثين وأساليب التواصل معهم، ومهارات التأثير في المتلقي عند الحوار.وتأتي الدورة ضمن سلسلة المناشط والبرامج المجتمعية التي تنظمها الجمعية الهادفة إلى إثراء المعرفة.// انتهى //09:51ت م0015