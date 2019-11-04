القاهرة 07 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 04 نوفمبر 2019 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم موافقة البرلمان على قانون الكيانات الإرهابية و انطلاق فعاليات التدريب البحري الجوي المشترك "ميدوزا - 9" بمشاركة عناصر من القوات البحرية والقوات الجوية والقوات الخاصة المصرية واليونانية والقبرصية.وسلطت الضوء على موافقة هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية على طلب شركة الزيت العربية السعودية "أرامكوا" تسجيل وطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام.وتحدثت عن إصابة الحياة في العراق أمس، بالشلل التام بعد إعلان العصيان المدني خمسة أيام، وقطع الطرق الحيوية بالتزامن مع اشتعال المظاهرات بقوة في بغداد ومدن أخري، مطالبة بإقالة الحكومة وحل البرلمان وتعديل الدستور والافراج عن ناشطين.وتطرقت إلى المظاهرات الحاشدة التي جرت أمس، في ساحة القصر الجمهوري في بعبدا تحت عنوان "أحد الوحدة " المطالبة بسرعة تشكيل حكومة تكنوقراط .وأخبرت صحف القاهرة عن سقوط طائرة إسرائيلية بدون طيار في سماء شمال قطاع غزة بعد إطلاق النار عليها من قبل عناصر من حركة حماس.ولفتت الانتباه إلى تحدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الكونجرس بدعوته لنظيرة الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس، لزيارة البيت الأبيض وذلك وسط التحقيقات الجارية حاليا بشأن ممارسة ترامب ضغوطاً على الرئيس الأوكراني لفتح تحقيقات بشأن خصمه الديمقراطي جو بادين ونجله هانتر.// انتهى //10:09ت م0020