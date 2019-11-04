الرياض 07 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 04 نوفمبر 2019 م واستشارك نخبة من أبرز مصممي الأزياء والعاملين في قطاع الأزياء في فعالية "مستقبل الأزياء" الأولى من نوعها في المملكة، التي ستبدأ اليوم في قصر الثقافة بالحي الدبلوماسي بالرياض، وتتناول أبرز ما يدور من تطورات متسارعة في مجال الأزياء.وسينضم عدد من الموهوبين السعوديين والخريجين من أفضل جامعات الأزياء حول العالم إلى متحدثين دوليين لمناقشة موضوعات رئيسية في القطاع، وطرح موضوعات متعلقة بتأسيس الأعمال في مجال الأزياء وإدارتها وصولاً إلى تصنيعها بشكل مستدام، كما ستسلط الفعالية الضوء على أبرز المواهب السعودية في مجال تصميم الأزياء.وتتضمن قائمة المشاركين في الفعالية: عارضة الأزياء حليمة عدن، ومصمم الأزياء حاتم العقيل، والمصورة حياة أسامة، ومصمم الأزياء جايلز ديكون، ومصممة الأزياء إيريس فان هيربن، ومدير إبداعي في أول سينتس "All Saints" ويل بيدل، ورئيس التحرير في "HYPEBEAST" أربي لي، ورئيس مجموعة أل في أم أش – مويت هنسي لوي فيتون في مناطق جنوب آسيا وجنوب شرق آسيا وأستراليا والشرق الأوسط رافي ذكران، ومصممة الأزياء هنيدة الصيرفي.وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الثقافة عبدالكريم الحميد أن تنظيم فعالية مثل "مستقبل الأزياء" يُبرهن على إلتزام الوزارة بتنمية القطاع الثقافي الذي يشهد تقدماً غير مسبوق في المملكة، كما يُعزز من عملية التبادل الثقافي الدولي من خلال استقطاب مجموعة من الخبراء والعاملين في قطاع الأزياء من مختلف دول العالم، إضافة إلى ما توفره الفعالية من فرص لعرض المواهب السعودية أمام الجمهور الدولي.وبين أن فعالية "مستقبل الأزياء" تعد الخطوة الأولى والأهم في مسيرة تنمية قطاع الأزياء السعودي، والقفز به إلى آفاق مليئة بالإبداع والابتكار.من جهتها أشارت مصورة الأزياء السعودية حياة أسامة، التي شاركت في العمل ضمن حملات "فارتِك" (Farfetch) و "ديزل" (Diesel) ومجلة "جي كيو" (GQ) إلى أن قطاع الأزياء غني ومتنوع، ويجمع العديد من المواهب، ويتمتع بتاريخ عريض، وهو ما تجسده اليوم فعالية مستقبل الأزياء، التي تعد بوابة توفر الكثير من الفرص للمواهب في المملكة العربية السعودية وتسمح بتبادل الخبرات واكتساب المعرفة من الخبراء العاملين في مجال الأزياء على المستوى الدولي.مما يذكر أن فعالية "مستقبل الأزياء" تستمر ثلاثة أيام، ويشتمل جدول أعمالها على ندوات وجلسات نقاش وورش عمل تدور حول مستقبل صناعة الأزياء في المملكة والعالم، ويمكن الاطلاع على البرنامج كاملاً من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للفعالية عبر الرابط: https://fashionfutures.com/ar/programme.// انتهى //10:28ت م0021