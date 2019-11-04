الطائف 07 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 04 نوفمبر 2019 م واسحقق تعليم الطائف 13 ميدالية من ذهبية وفضية وبرونزية في مسابقة "موهوب" 2019 على مستوى وزارة التعليم في مجالات الأحياء، والفيزياء، والكيمياء، والعلوم.وهنأ المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي، الطلاب والطالبات الفائزين في المسابقة، مقدماً لهم الشكر على جهودهم في تحقيق هذه المراكز، ولأولياء أمورهم ومعلميهم ومدارسهم ومكاتب التعليم على جهودهم التي بذلوها، مثمناً جهود إدارتي النشاط الطلابي للبنين والبنات على جهودهم الحثيثة في هذه المسابقة وتهيئة كل الظروف الملائمة لطلاب والطلبة لتحقيق أفضل المراكز، متمنياً للجميع مزيداً من الإبداع والتميز.يذكر أن مسابقة "موهوب" تنظمها مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، بالتعاون مع وزارة التعليم سنوياً, وتهدف للكشف عن مهارات الطلبة المميزين في مادتي الرياضيات والعلوم بمجالاتها، وإلحاقهم بالبرامج التدريبيةالتي تنظمها "موهبة"، التي تؤهلهم لخوض الأولمبياد والمسابقات الدولية .// انتهى //10:30ت م0023