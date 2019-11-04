جدة 07 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 04 نوفمبر 2019 م واسناقش وكلاء جامعة الملك عبدالعزيز أمس، نظام الجامعات الجديد ضمن فعاليات ملتقى رؤساء ومشرفات الأقسام العلمية في نسخته الثانية للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1441هـ.ودار حوار مع رؤساء ومشرفات الأقسام العلمية, حيث سلط الضوء على نظام الجامعات الجديد والتوجهات الاستراتيجية لوكالات الجامعة، ودور الأقسام العلمية في دعمها من خلال العديد من النقاط والمعايير، ومنها تطوير إدارة الموارد البشرية، والأنظمة الإدارية والمالية، والشركات الاستثمارية، وفروع الجامعات العالمية وتصنيفها.وناقش اللقاء برامج الأوقاف، وتمويل الجامعات، ومجالس الأمناء، والبرامج التطبيقية، وكذلك آلية تسجيل الطلاب غير السعوديين، واستقطاب الموهوبين، وتطوير التعاقد، إلى جانب الاعتمادات الأكاديمية، والعلاقات الصناعية، وتطوير جودة التعليم والتعلم والمناهج التعليمية، وتطوير الخدمات والبيئة الإلكترونية والأنشطة الطلابية، وتقويم أداء أعضاء هيئة التدريس للتحول إلى الجامعة الذكية، وتحقيق السمعة الأكاديمية الإيجابية للجامعة وطنيًا وعالميًا.واستعرض المجتمعون التوجهات الاستراتيجية لوكالات الجامعة ضمن خطة الجامعة للتعزيز والمواءمة مع رؤية المملكة 2030، ودور الأقسام العلمية في تحقيق أهداف وكالات الجامعة، إضافة إلى استعراض أحدث الخدمات والبرامج والتوجهات التي أطلقتها وكالات الجامعة.وأكد معالي مدير جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، أن الصلاحيات التي مُنحت للجامعات جوهرية وتمنح الجامعات مرونة أكبر في اتخاذ القرار، كما ستسهم في تمكين مؤسسات التعليم العالي، وتحقيق الأهداف المرجوة من النظام الجديد للجامعات، مشيرًا إلى أن الأقسام العلمية تقوم بدور مهم ومحوري في ترجمة الخطط والاستراتيجيات، والعمل على تطبيق الرؤى والمؤشرات بما يتناسب مع برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030، كما تحرص الجامعة على الارتقاء بالكليات والأقسام العلمية والمراكز البحثية بما يواكب التقدم الحاصل عالميًا، عبر التأكيد على أهمية تحقيق متطلبات الجودة وفق معاير وطنية تتوافق مع آليات وبرامج الجودة المعتمدة عالميًا.ورفع معالي مدير الجامعة الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بمناسبة صدور الموافقة على نظام الجامعات الجديد، كما هنّأ معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ بصدور الموافقة على النظام الجديد، مثمنًا جهوده في دعم مسيرة الجامعات وتمكينها لتحقيق الأهداف المرجوة منه.وفي ختام الملتقى دشن معالي مدير الجامعة الدليل الإجرائي لرؤساء ومشرفات الأقسام العلمية، وهو الدليل الأول من نوعه لرؤساء ومشرفات الأقسام العلمية بالجامعات السعودية، ويعد مرجعًا لرئيس ومشرفة القسم في العمليات الإجرائية، وللقيام بأعمالهم بكل احترافية لتطوير القسم وإنتاجية أعضاء هيئة التدريس، وإدارة الموارد، إضافة لضمان سير المعاملات بشكل صحيح وموحد وعادل في جميع الأقسام بمختلف الكليات بالجامعة، لتحقيق استمرارية واستدامة العمل المؤسسي في الأقسام الأكاديمية، مهما تنوعت القيادات، وكذلك عرض أفضل الممارسات في قيادة القسم من جميع النواحي الإدارية والتنظيمية.// انتهى //10:31ت م0024