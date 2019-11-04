القدس المحتلة 7 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 4 نوفمبر 2019 م واساعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم ستة مواطنين فلسطينيين من محافظة القدس.وأفادت مصادر محلية في المحافظة، أن جيش الاحتلال اقتحم بلدة العيزرية شرق القدس، واعتقل أمجد نعيم الخطيب وأبنه نعيم بعد مداهمة منزليهما، كما اعتقل ثلاثة شبان من العيسوية أثناء تواجدهم في شارع حي آل داري، وهم: محمد يونس، وفايق حبش، ومحمد حبش، واعتقل جيش الاحتلال إبراهيم كنعان ، بعد أن داهم منزله في بلدة الرام شمال القدس المحتلة.// انتهى //10:53ت م0028