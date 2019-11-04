إسلام آباد 7 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 4 نوفمبر 2019 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم تأكيد الحكومة الباكستانية عزمها على حل الأزمة السياسية الراهنة في باكستان من خلال التفاوض مع المحتجين الذين يطالبون بحل الحكومة وإعادة عقد الانتخابات العامة.وأشارت إلى مساعي بعض الساسة الباكستانيين إلى دعم المفاوضات بين الحكومة وأحزاب المعارضة لإنهاء الأزمة السياسية، خصوصاً بعد رفض المحتجين مغادرة إسلام آباد.وتابعت سير العمل على مشروع الممر الاقتصادي الباكستاني الصيني، وعزم البلدين على سرعة تنفيذ المرحلة الثانية للمشروع والمتمثلة في إنشاء مناطق صناعية.وتطرقت إلى مراقبة باكستان لإعصار "مابا" الذي بدأ يقترب من سواحلها المطلة على البحر العربي.وتناقلت تطورات الوضع في العراق حيث اشتدت الاحتجاجات الشعبية ودعوة رئيس الوزراء العراقي إلى التهدئة.وعرجت إلى تجدد الاشتباكات بين القوات الهندية والباكستانية عبر الخط الفاصل بين شطري إقليم كشمير، قبل أيام من استعداد البلدين لفتح معبر كرتابور الحدودي.وأشارت إلى تعرض مدرسة حكومية في إقليم خيبر بختونخواه شمال غرب باكستان لاعتداء على يد مسلحين مجهولين قاموا بإطلاق النار فيها.كما تابعت صحف باكستان الجهود الإقليمية الجارية لدعم عملية السلام الأفغانية لضمان الأمن الدائم في هذا البلد.// انتهى //10:54ت م0029