نجران 07 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 04 نوفمبر 2019 م واسينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمركز الوديعة، بالتعاون مع فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بنجران غداً، محاضرة بعنوان "حياة القلب وأسباب التخلص من الغفلة"، وذلك بجامع التعاون بالوديعة.وتأتي المحاضرة التي تقام بعد صلاة المغرب ضمن مناشط وبرامج المكتب الدعوية خلال هذا العام.// انتهى //12:13ت م0042