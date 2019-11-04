بغداد 7 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 4 نوفمبر 2019 م واساهتمت الصحف العراقية الصادرة اليوم بالكلمة التي وجهها رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي التي أكد فيها أن الاحتجاجات حققت الكثير من أغراضها وهزت المنظومة السياسية ودفعت السلطات الثلاث إلى مراجعة مواقفها.وتناولت توجه مجلس النواب لاستجواب عدد من الوزراء في حكومة عادل عبدالمهدي الحالية خلال جلساته المقبلة بشأن ‏ملفات مخالفات إدارية ومالية وشبهات فساد.ونوهت صحف الاثنين بوجود إجماع على استبدال الحكومة الحالية بحكومة أخرى، مشيرةً إلى أن العائق في تنفيذ هذه الغاية هو عدم وجود اتفاق أو توافق على الشخص البديل لرئيس الوزراء الحالي.ودعت صحف بغداد إلى وقف استخدام القوة والعنف ضد المتظاهرين المحتجين لأن من شأن ذلك تعقيد الموقف وزيادة الاحتقان.‏// انتهى //12:24ت م0044