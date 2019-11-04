مكة المكرمة 07 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 04 نوفمبر 2019 م واسأزالت بلدية العزيزية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، تعديات وإحداثات على أراضٍ حكومية بمنطقة الحسينية بمكة المكرمة، بمساحة إجمالية بلغت 20 ألف متر مربع، بمشاركة لجنة التعديات وبدعم ومساندة من الجهات الأمنية.وتكثّف بلدية العزيزية الفرعية جولاتها الرقابية على جميع المواقع لضبط الإحداثات والتعديات على الأراضي الحكومية والممتلكات العامة.// انتهى //12:29ت م0046