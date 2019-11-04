الرياض 07 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 04 نوفمبر 2019 م واستتواصل غداً منافسات دور الـ 64 لكأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم بإقامة 6 لقاءات.ويستضيف نادي الشرق على ملعبه بالخرج نظيره الوحدة, فيما يلتقي المجزل وطويق في المدينة الرياضية بالمجمعة, ويتواجه القيصومة وأبها على ملعب نادي الباطن بحفر الباطن, ويستضيف القادسية على ملعبه بمحافظة الخبر نظيره الروضة, فيما سيلتقي الجيل والأنوار على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء, وتختتم لقاءات الغد بمواجهة الأهلي والجندل على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بمحافظة جدة.// انتهى //12:29ت م0047