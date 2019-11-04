نجران 07 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 04 نوفمبر 2019 م واسيدشّن معالي مدير جامعة نجران الدكتور فلاح بن فرج السبيعي غدًا، "ملتقى العمل التطوعي 2019م"، بمشاركة فرق تطوعية في 14 مقراً لتنفيذ عدد من البرامج والأنشطة التطوعية المتنوعة.وأوضح المشرف العام على الملتقى وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور جبران بن مرعي القحطاني، أن الملتقى الذي سيستمر مدة شهر، يهدف إلى تأهيل المتطوعين، وتطوير مهاراتهم الشخصية، وتنفيذ عدد من المبادرات التطوعية داخل الجامعة وخارجها، إلى جانب إبراز جهود الجامعة في المجالات التطوعية.وبيّن أن الملتقى يستهدف 26 ألف طالب وطالبة، وكذلك مجتمع المنطقة، ويشتمل على أكثر من 28 عنوانًا تدريبيًا، حيث تم تخصيص العديد من الدورات التدريبية للطلاب والطالبات، التي تهدف إلى تأهيلهم للقيام بالأعمال التطوعية بشكل احترافي، ولإعداد قيادات مستقبلية واعدة من الشباب والفتيات في العمل التطوعي، كما خُصصت عدد من البرامج التدريبية لأعضاء وعضوات هيئة التدريس، تُسهم في تأهيلهم لتوجيه ودعم العمل التطوعي،كما يشمل الملتقى ورشتين تدريبيتين للمجتمع المحلي بالمنطقة بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة، إضافة إلى قافلة صحية تطوعية ستتنقل بين عدد من محافظات المنطقة، لتقديم الخدمات الطبية لجميع أفراد المجتمع.// انتهى //12:30ت م0049