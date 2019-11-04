بروكسل 7 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 4 نوفمبر 2019 م واسجدد الاتحاد الأوروبي اليوم معارضته لسياسة الاستيطان الإسرائيلية.جاء ذلك في بيان لخدمة العمل الخارجي الأوروبي في بروكسل أوضحت فيه أن السلطات الإسرائيلية وافقت في أكتوبر 2019 على تطوير أكثر من 2.000 وحدة سكنية في مستوطنات غير قانونية بالضفة الغربية المحتلة.وأضاف البيان أن موقف الاتحاد الأوروبي من سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة واضح ويظل دون تغيير، وأن كل النشاط الاستيطاني غير قانوني بموجب القانون الدولي ويقوض قابلية حل الدولتين واحتمالات السلام الدائم، كما أكدت الأمم المتحدة من جديد قرار مجلس الأمن 2334.وأشار إلى إن السلطات الإسرائيلية وافقت أيضًا على تصريح بناء لتشييد طريق نفق جديد يتجاوز بيت لحم إلى الغرب. وأن البناء التدريجي لشبكة طرق منفصلة تربط المستوطنات والبؤر الاستيطانية مع بعضها البعض وشبكة الطرق في إسرائيل مع التحايل على البلدات والمجتمعات الفلسطينية يعزز من تجزئة الضفة الغربية. ويدعو الاتحاد الأوروبي إسرائيل إلى إنهاء جميع الأنشطة الاستيطانية ، تمشيًا مع التزاماتها كقوة محتلة.وأكد البيان أن الاتحاد الأوروبي سيواصل دعمه لاستئناف عملية هادفة نحو حل الدولتين عن طريق التفاوض.// انتهى //12:38ت م0050