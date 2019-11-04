الرباط 7 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 4 نوفمبر 2019 م واسنقلت الصحف المغربية الصادرة اليوم، إشادة وزارة الخارجية الأمريكية في تقريرها السنوي حول مكافحة الإرهاب في العالم، باستراتيجية المغرب لمكافحة الإرهاب.واهتمت بالتحضيرات الجارية في الجزائر، لتنظيم الانتخابات الرئاسية في الثاني عشر من ديسمبر المقبل، ونقلت عن السلطة المستقلة للانتخابات أن خمسة مرشحين استطاعوا تحقيق المعايير المطلوبة لخوض الانتخابات التي تسبقها احتجاجات شعبية رافضة للاقتراع.وسلطت الضوء على تصاعد الاحتجاجات الشعبية في العاصمة العراقية، وفي مناطق مختلفة من البلاد للمطالبة بإسقاط النظام وتعديل الدستور.ولفتت الانتباة إلى استمرار الاحتجاجات الشعبية في المدن اللبنانية، للمطالبة بالإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة، وسط غياب مؤشرات عن اتفاق على الصيغة الحكومية الجديدة أو الشخصية التي سيتم تكليفها بتشكيل الحكومة المقبلة.وتحدثت عن دعوة الجامعة العربية للمجتمع الدولي، إلى تحمل مسؤولياته في وقف معاناة الشعب الفلسطيني، والعمل الجاد لإنهاء الاحتلال الاسرائيلي في ظل جرائمه المستمرة، وذلك في بيان أصدره قطاع فلسطين والاراضي العربية المحتلة، في ذكرى وعد بلفور.وأشارت إلى تحدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للكونجرس بدعوته لنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لزيارة البيت الأبيض، وذلك وسط التحقيقات الجارية بشأن ممارسة ترامب ضغوطًا على الرئيس الأوكراني لفتح تحقيقات بشأن خصمه الديمقراطي جو بادين.// انتهى //12:41ت م0051