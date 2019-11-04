أبوجا 7 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 4 نوفمبر 2019 م واسقرر الرئيس النيجيري محمدو بوهاري تمديد غلق حدود بلاده البرية مع دول الجوار حتى 31 يناير 2020.وذكرت مصادر بالجمارك النيجيرية أن تطبيق الإغلاق حقق "نجاحًا كبيرًا" بالنظر إلى فوائده على الاقتصاد والأمن الوطنيين.وأغلقت نيجيريا الواقعة غرب أفريقيا جميع حدودها البرية مع الدول المجاورة لها في أكتوبر، بعد أسابيع من تدريبات أمنية على الحدود.// انتهى //12:44ت م0052