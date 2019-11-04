بيروت 7 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 4 نوفمبر 2019 م واسأعربت اللجان الشعبية الفلسطينية التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية عن قلقها البالغ بسبب الركود الاقتصادي وارتفاع نسبة البطالة داخل مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.وأشارت اللجان الفلسطينية في بيان صحفي اليوم إلى أن اللاجئين الفلسطينيين في لبنان باتوا الآن أكثر من أي وقت مضى يعيشون في أوضاع صعبة للغاية بسبب الركود الاقتصادي والأوضاع الاقتصادية القاسية التي يتعرضون لها.وأكدت أن نسبة الفقر بلغت في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان 73%، و 65% يعانون من البطالة.// انتهى //12:44ت م0053