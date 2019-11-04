جدة 07 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 04 نوفمبر 2019 م واسينظم مجمع إرادة للصحة النفسية بجدة الخميس المقبل, مؤتمره الدولي السادس تحت شعار "جديد التدخلات العلاجية في الاضطرابات النفسية والإدمان", بمشاركة أكثر من 55 باحثاً ومتخصصاً دولياً ومحلياً في مجال الاضطرابات النفسية وعلاج الإدمان, وذلك بفندق ريتز كارلتون بجدة.ويناقش المؤتمر على مدى ثلاثة أيام المستجدات الطبية في مجال التدخلات العلاجية في الاضطرابات النفسية والإدمانية عبر 35 محاضرة موزعة على 13 جلسة علمية, و 30 ورشة عمل, بهدف رفع مستوى الكفاءة العملية والعلمية للأطباء المتخصصين , بالإضافة إلى إقامة حلقة نقاش بعنون "الانحراف الفكري من المنظور النفسي والاجتماعي".وأوضح رئيس المؤتمر استشاري الطب النفسي الدكتور نواف بن عبدالعزيز الحارثي، أن المؤتمر يهدف إلى رفع مستوى الكفاءة العملية والعلمية الممارسين الصحيين في مجالات الاضطرابات النفسية والإدمان من خلال الأوراق العلمية المطروحة في المؤتمر, التي تناقش المستجدات الطبية في هذا المجال، إضافة إلى تحديث المعرفة في مجال التدخلات العلاجية في الاضطرابات النفسية وغيرها, فضلاً عن تبادل الخبرة بين المشاركين من ذوي الخبرة.// انتهى //12:45ت م0054