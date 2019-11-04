الدمام 07 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 04 نوفمبر 2019 م واسنفذت بلدية عنك التابعة لبلدية محافظة القطيف، 159 زيارة وجولة تفتيشية خلال شهر صفر الماضي، ضمن البرنامج المكثف للبلدية طوال العام، للاهتمام بالنظافة والصحة العامة في جميع مدن وبلدات ومناطق المحافظة.وأوضح رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس محمد الحسيني أن البلدية تسعى في المقام الأول للحفاظ على الصحة العامة بتطبيق الأنظمة والتعليمات والتقيد بلائحة لاشتراطات البلدية ،داعياً إلى تعاون المواطنين في الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات عبر أرقام البلاغات أو مواقع التواصل الإلكترونية الرسمية.من جهته قال رئيس بلدية عنك المهندس صالح آل زعرر أنه خلال شهر صفر قامت البلدية بـ 159 زيارة ميدانية نتج عنها مخالفة (53) محلاً وإنذار (103) وإتلاف 179 كيلوجراماً و (12) لترا من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي مع إغلاق محلين مخالفا للأنظمة، مشيرا إلى نقل 925 طنا من النفايات، و 1305 أمتار مربعة 3 من الأنقاض، وتوجيه 18 إنذارا.وبين المهندس آل زعرر أن الرقابة مستمرة في جميع أنحاء مدن وقرى المحافظة، مؤكدًا أنه تم توجيه البلديات بالعمل على تكثيف الأعمال الرقابية ورفع مستوى أدائها بما يكفل المحافظة على صحة البيئة بجميع أنشطتها.// انتهى //13:56ت م0080