نجران 07 ربيع الأول 1441هـ الموافق 04 نوفمبر 2019 م واسنوّه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزير، نائب أمير منطقة نجران، بحرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على تطوير وتنمية مناطق المملكة كافة، ومن ضمنها منطقة نجران وتسخير جميع الإمكانات المادية والبشرية لإنجاز المشروعات الخدمية التي تحقق رفاهية المواطن والمقيم في كل شبر من أرجاء الوطن.وناقش سموه خلال لقائه في مكتبه بالإمارة اليوم، أمين منطقة نجران المهندس حمد بن حسين بن عيبان، سير العمل في الأمانة وما تقدمه من خدمات للمواطنين في مدينة نجران ومحافظات المنطقة.وأكد سمو الأمير تركي بن هذلول، ضرورة مضاعفة الجهود لإنجاز المشروعات الجاري تنفيذها، وإذلال العقبات التي قد تتسبب في تأخير أي مشروع تنموي.//انتهى//14:00ت م0081