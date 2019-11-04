الباحة 07 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 04 نوفمبر 2019 م واستسلم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة ، التقرير السنوي لأعمال ادارة الجوازات بالمنطقة خلال الفترة الماضية.ودشن سموه مبادرة تقديم خدمات أبشر للإدارات الحكومية, التي تسهل على كل إدارة إجراء خدماتها بشكل سريع دون الرجوع إلى إدارة الجوازات وذلك تحقيقا لرؤية المملكة ٢٠٣٠.جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه في الإمارة اليوم ، مدير جوازات المنطقة العميد عويد بن زهزوم العنزي، الذي قدم لسموه شرحاً عمّا تضمنه التقرير من منجزات لجوازات المنطقة، والخدمات الجديدة عبر موقع أبشر .ونوه سمو أمير المنطقة بما تقدمه الإدارة العامة للجوازات من خدمات إلكترونية سهلت على المواطن والمقيم إنجاز أعمالهم دون الحاجة لمراجعة الإدارة، التي جاءت بفضل الله ثم بفضل الدعم والإمكانيات التي تقدمها حكومتنا الرشيدة وبالمتابعة الدائمة من سمو وزير الداخلية ، منوهاً بالجهود المباركة التي يبذلها مسئولي وموظفي جوازات الباحة لتحقيق أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين.من جانبه أعرب مدير جوازات الباحة عن خالص شكره وامتنانه لسمو أمير المنطقة على استقباله وتوجيهاته الكريمة ، مؤكداً ببذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة المنطقة وأهلها.حضر الاستقبال وكيل إمارة المنطقة المكلف أحمد بن صالح السياري.// انتهى //14:19ت م0085