نجران 07 ربيع الأول 1441هـ الموافق 04 نوفمبر 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة نجران في مكتب سموه بديوان الإمارة اليوم، رئيس المحكمة الجزائية بالمنطقة فضيلة الشيخ سلطان بن سلمان القاسمي.وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات المتعلقة بعمل المحكمة الجزائية بالمنطقة، والخدمات التي تقدمها، والسبل الكفيلة بتقديم كل ما يخدم الصالح العام ويحقق الأهداف المرجوة.//انتهى//14:19ت م0087