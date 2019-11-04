عام / سمو نائب أمير نجران يلتقي رئيس المحكمة الجزائية بالمنطقة
الاثنين 1441/3/7 هـ الموافق 2019/11/04 م واس
نجران 07 ربيع الأول 1441هـ الموافق 04 نوفمبر 2019 م واس
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة نجران في مكتب سموه بديوان الإمارة اليوم، رئيس المحكمة الجزائية بالمنطقة فضيلة الشيخ سلطان بن سلمان القاسمي.
وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات المتعلقة بعمل المحكمة الجزائية بالمنطقة، والخدمات التي تقدمها، والسبل الكفيلة بتقديم كل ما يخدم الصالح العام ويحقق الأهداف المرجوة.
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14:19ت م
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