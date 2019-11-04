القاهرة 07 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 04 نوفمبر 2019 م واسأعلنت القوات المسلحة المصرية القضاء على 83 عنصرًا مسلحاً وتدمير 14 مخبأً ونفقين خلال الشهر الماضي بسيناء وعلى حدود مصر الغربية والجنوبية، وذلك في إطار عملياتها المستمرة لمكافحة الإرهاب.ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية قولها في بيان اليوم، إن تلك العمليات المشتركة بين الجيش والشرطة لمكافحة الإرهاب أسفرت عن مصرع ضابط بالقوات المسلحة وجنديين أثناء الاشتباكات.وأشار البيان إلى قيام القوات الجوية باستهداف وتدمير (14) مخبأً وملجأً تستخدمها العناصر الإرهابية، إضافة إلى تدمير (115) عربة دفع رباعي، وضبط عدد من الأسلحة والذخائر والعبوات الناسفة المعدة للتفجير على كافة الاتجاهات الاستراتيجية والحدودية المصرية.// انتهى //14:19ت م0088