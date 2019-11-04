القريات 07 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 04 نوفمبر 2019 م واسافتتح مدير تعليم محافظة القريات الدكتور محمد بن عبدالله الثبيتي اليوم فصل الموهوبات في المتوسطة الثامنة، مستمعا لشرح من مشرف الموهوبين سلطان العبدلي حول الجهود المبذولة لرعاية الموهوبات ، التي تعدّ نواة لفصول الموهوبات في المحافظة.وأكد الدكتور الثبيتي أن برنامج فصل الموهوبات يأتي ضمن اهتمام حكومتنا الرشيدة برعاية الطالبات الموهوبات، وما تقدمه لهن من برامج إثرائية تتناسب مع ميولهن وقدراتهن وخبراتهن.منوهاً بضرورة الاعتناء بهذه الفئة وتقديم الخدمات الإرشادية والبرامج العلمية الهادفة والمتنوعة والتي من شأنها رفع مستوى مواهبهن وصولاً إلى تحقيق جيل مبدع وموهوب من طالباتنا قادر على خدمة الدين ثم المليك والوطن.وأوضحت رئيسة قسم الموهوبات هناء بنت مطلق الجهني أن مشروع فصول الموهوبات يهدف إلى تجميع الموهوبات في فصول دراسية يتلقين فيها تعليم متميزاً ومتنوعاً يلبي احتياجاتهن وذلك من خلال تصميم نماذج تعليمية إثرائية تكون محورها الطالبة الموهوبة وإكساب المعلمات استراتيجيات تدريس الموهوبين وتعزيز دور العلوم والتقنية في تدريس الموهوبات.// انتهى //14:22ت م0089