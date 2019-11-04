تبوك 07 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 04 نوفمبر 2019 م واسنبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من نشاط في الرياح السطحية وعوالق ترابية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة تبوك ، مشيرةً إلى أن الحالة التي تشمل تبوك ومحافظة تيماء تستمر حتى الساعة الـ 5 مساءً.من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك، الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.// انتهى //14:23ت م0090