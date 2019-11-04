سكاكا 07 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 04 نوفمبر 2019 م واسافتتح صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف، اليوم مشروع مجمع كليات البنين في محافظة طبرجل.وفور وصول سموّه تفضّل بقص الشريط وإزاحة الستار إيذاناً بافتتاح المشروع، ثم تجول بصحبة معالي مدير جامعة الجوف الدكتور اسماعيل بن محمد البشري والضيوف، على عدد من مرافق المشروع، مطلعاً على التجهيزات والتقنيات الحديثة التي تم توفيرها، مستمعاً لشرحٍ عن المشروع وما يحتويه من قاعات ومعامل متنوعة ومرافق خدمية أخرى.وبدأ الحفل المُعد بهذه المناسبة، بكلمة معالي مدير الجامعة الدكتور إسماعيل البشري، الذي رحب فيها بسمو أمير المنطقة، معتبراً افتتاح ورعاية سموه للمجمع دفعة كبيرة لبذل المزيد من الجهد، معرباً عن خالص الشكر والامتنان لسموه على دعمه الكريم وتوجيهاته السديدة ومساندته الدائمة للجامعة وفعالياتها، لافتاً أنه ومنذ تولي سموه قيادة المنطقة وهو يتابع بشكل شخصي كل شؤون الجامعة، ويحرص على تشريف مناسباتها المتنوعة".وبيًن الدكتور البشري أن المشروع يأتي في ظل الاهتمام والرعاية الكريمة، التي توليها قيادتنا الرشيدة للصروح التعليمية في بلادنا الغالية، مؤكداً أن هذه الرعاية والتشريف ستدفع الجامعة نحو الأمام لتحقيق المزيد من المنجزات الوطنية إنشائياً وبحثياً وتعليمياً، وترجمة الدعم الكبير الذي تحظى به من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين أيدهم الله.وأشار معالي مدير الجامعة، إلى تزامن افتتاح هذا المشروع مع صدور موافقة مجلس الوزراء على النظام الجديد للجامعات، وهو ما سيدفع الجامعة نحو استثمار مكتسبات النظام في المزيد من التطوير الشامل.بعد ذلك شاهد سمو الأمير راعي الحفل والحضور عرضًا مرئياً عن المشروع الذي يتربع على مساحة إجمالية بلغت (117.000م2)، ومكوناً من أربعة مبانٍ فيها العديدمن القاعات والمعامل والمرافق الخدمية الأخرى، إذ يتضمن 44 قاعة دراسية، و103 مكاتب إداريةً، بالإضافة إلى 14 معملاً للكيمياء والفيزياء والحاسب الآلي وغيرها، إلى جانب قاعة رئيسية للمحاضرات وقاعة للأنشطة الطلابية، وقاعة للاجتماعات ومصلى وصالة طعام واستراحات الطلاب، كما تقدر تكلفة المشروع المالية الإجمالية بنحو 87.119.647 ريالا.عقب ذلك رفع ممثل الأهالي سلمان بن خلف الفليو في كلمته شكر وامتنان أهالي المحافظة لسمو أمير المنطقة وسمو نائبه على الدعم اللامحدود في متابعة ورعاية هذه المشاريع العملاقة التي تصب في خدمة أبناء المحافظة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين لرعايتهما كل ما يهم المواطن في جميع أنحاء المملكة .ونوه الفليو بما تحقق من منجزات تنموية واقتصادية منذ تولي سموه وسمو نائبه قيادة المنطقة، مشيداً بحضور سموه لافتتاح هذا الصرح التعليمي العملاق، وبمشاعر أبناء وبنات المحافظة الذين يقدرون جهود معالي مدير الجامعة لمتابعته الدائمة وإشرافه المباشر على مشاريع الجامعة في القربات وطبرجل.واختُتم الحفل بتكريم سمو أمير المنطقة للجهات المتعاونة مع الجامعة، والتي أسهمت في إنجاز مجمع كليات البنين بطبرجل.جدير بالذكر أن هذا المشروع يضاف لقائمة 27 مشروعاً منجزة في جامعة الجوف من مجموع 40 مشروعاً تحت الإنشاء.//انتهى//14:29ت م0092