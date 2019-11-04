الدوادمي 07 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 04 نوفمبر 2019 م واسعقدت لجنة التحول الرقمي بإدارة تعليم محافظة الدوادمي أمس، اجتماعها , برئاسة مدير التعليم بمحافظة الدوادمي عبدالله بن حمد السبيعي، وبحضورعدد من القيادات التعليمية بالإدارة، وذلك في بمبنى الإدارة.وأكد السبيعي خلال الاجتماع أهمية برنامج التحول الرقمي الذي يسعى وفق الخطط الوزارية للتحول الى بيئة تعليمية إلكترونية وتغير النمط التقليدي للتعليم بما يحققرؤية المملكة 2030, الذي سينطلق بداية الفصل الدراسي الثاني في عدد من مدارس المحافظة، مما يتطلب تحديد المهام والمسؤوليات لكل فريق ومتابعة إنجازالمدارس المطبقة لبرنامج بوابة المستقبل من قبل الأقسام المعنية واختيار فريق عمل لكل قسم، وتنفيذ البرامج والدورات التدريبية المختصة بهذا الجانب من أجل إنجاح هذا المشروع الوطني، منوهاً بجهود العاملين في الأقسام المشاركة في " بوابة المستقبل".// انتهى //14:34ت م0094