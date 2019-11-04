سيئون 07 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 04 نوفمبر 2019 م واسقدم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 3 شاحنات تحمل على متنها معونات طبية تزن 35 طنًا لمكاتب وزارة الصحة بحضرموت الوادي والصحراء, وحضرموت الساحل, وذلك في إطار جهود المركز المتواصلة لدعم القطاع الصحي وتخفيف معاناة المواطنين اليمنيين بمحافظة حضرموت في ظل الظروف الراهنة.وأعرب وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء عبد الهادي عبد الله التميمي عن شكره الجزيل لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, ولسمو ولي عهد الأمين - حفظهما الله - ولحكومة وشعب المملكة على الوقفة الأخوية المتواصلة مع أهاليهم في حضرموت خاصة واليمن بشكل عام، مقدمًا شكره لمركز الملك سلمان للإغاثة على ما قدمه ويقدمه في مختلف الجوانب الإغاثية.من جانبه أوضح مدير عام مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بحضرموت الوادي والصحراء الدكتور هاني خالد العامري أنه جرى اليوم تسلم ثلاث شاحنات تزن 35 طنًا تحتوي على أدوية ومستلزمات طبية متنوعة مقدمة من المركز لقطاع الصحة بحضرموت بالمناصفة للوادي والساحل.وعبّر العمودي عن شكره وتقديره لقيادة مركز الملك سلمان للإغاثة, الذي يُعد الداعم الاول لقطاع الصحة في حضرموت وكافة محافظات الجمهورية اليمينة.// انتهى //16:06ت م0154