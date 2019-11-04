الرياض 07 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 04 نوفمبر 2019 م واسحجزت سبعة فرق عربية بطاقاتها إلى الدور ثمن النهائي (دور المجموعات) لمسابقة كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عقب إياب الدور الفاصل الذي أقيم أمس وهي نهضة بركان المغربي، وصيف بطل النسخة الأخيرة، ومواطنه حسنية أغادير والمصري البورسعيدي وبيراميدز المصريان والنصر الليبي وبارادو الجزائري ونواديبو الموريتاني.وحول نهضة بركان خسارته ذهاباً أمام فوسا جونيور من مدغشقر إلى فوز بخماسية نظيفة إياباً في بركان، وتغلب مواطنه حسنية أغادير على ضيفه غرين غيغلز النيجيري 2-1 إيابا بعدما تعادلا 1-1 ذهاباً, فيما جدد بيراميدز المصري فوزه على ضيفه يونغ أفريكانز التنزاني عندما تغلب عليه 3-صفر على ملعب الدفاع الجوي في القاهرة بعدما كان فاز عليه في عقر داره 2-1 ذهاباً، وحذا حذوه المصري بفوزه على ضيفه كوت دور إف سي من السيشل 2-صفر بعدما كان تغلب عليه برباعية نظيفة ذهاباً.وضمن نواذيبو تأهله رغم خسارته أمام مضيفه تريانغل إف سي الزيمبابوي 2-3 إياباً وذلك لفوزه 2-صفر ذهاباً في نواكشوط،وعوض النصر سقوطه في فخ التعادل أمام ضيفه برولاين الأوغندي 2-2 ذهاباً، إلى فوز ثمين بثنائية نظيفة إياباً، فيما تغلب بارادو على كمبالا سيتي الأوغندي 4-1 بعدما عاد بتعادل سبلي ثمين ذهاباً من كمبالا.// انتهى //16:10ت م0156