المهرة 07 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 04 نوفمبر 2019 م واسدشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية, بالتعاون مع شبكة النماء اليمنية, مشروع توزيع اللحوم المقدمة من المركز للأسر الفقيرة والنازحة بمديرية الغيضة في محافظة المهرة.وشدد الأمين العام للمجلس المحلي بالمهرة سالم نيمر على ضرورة اختيار المستفيدين من المشروع بشكل دقيق من الأسر الفقيرة والنازحة والاحتياجات الخاصة والطلاب والسجون.ووجه نيمر الشكر و التقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - وللمركز على يقدمونه من دعم لا محدود لليمن بشكل عام ومحافظة المهرة على وجه الخصوص, حيث سيجري خلال المشروع توزيع 2,000 كرتون من اللحوم يستفيد منها 8,000 آلاف أسرة بمديرية الغيضة.// انتهى //16:11ت م0157