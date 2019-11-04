أبخ 07 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 04 نوفمبر 2019 م واسواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس, توزيع الحصة الشهرية من السلال الغذائية للمحتاجين في محافظة أبخ بجمهورية جيبوتي.وجرى توزيع 375 سلة غذائية للاجئين اليمنيين في القرية السعودية، وتوزيع 375 سلة غذائية مماثلة للفقراء والمحتاجين من أبناء جيبوتي في أبخ.من جهة أخرى, قام فريق المركز بتفقد الاحتياجات الإنسانية للاجئين اليمنيين في أبخ.وأعرب المستفيدون عن شكرهم وتقديرهم الكبيرين لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - وللقائمين على المركز على جميع الخدمات الطبية والتعليمية والإغاثية التي تُقدم لهم عبر المشروعات الإنسانية السعودية المتعددة في القرية السعودية للاجئين اليمنيين.وتأتي هذه المساعدات في إطار الجهود المتواصلة المبذولة من المملكة, ممثلة بالمركز لتقديم المساعدات للاجئين اليمنيين في شتى بيئات اللجوء.// انتهى //16:14ت م0159